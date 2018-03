Frontwork: Wenn der weisse Bär auf Reisen geht

«Total» geht auf Tour: 2018 bereist das Waschmittel der Migros die grossen Einkaufszentren in der ganzen Schweiz. Die Roadshow wird an rund 30 Standorten auf einer Fläche von 50 bis 150 Quadratmetern durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der Roadshow dreht sich alles um die Wäsche. Das Logo von Total symbolisiert das Wasser in der Wäschetrommel. Eine Waschmaschine mit Branding und ergänzende Roll-ups erwecken den Eindruck einer Waschküche mit Zubehör.

Die Duftbar besteht aus farbigen Plexiglasröhren, welche die unterschiedlichen Duftnoten der Weichspüler erlebbar machen. Eine lichtdurchlässige Folie auf den Röhren sorgt für den passenden Effekt. Interessierte Besucher können bei einem Schnuppertest mitmachen und versuchen, die entsprechende Duftrichtung zu erraten. Ein Wettbewerb lockt mit einem E-Bike und Sofortpreisen in Form von Einkaufsgutscheinen.

Die Installationen sind netzunabhängig, wie es weiter heisst. Der Strom kommt von einer 12-Volt-Lastwagenbatterie. Diese wird am Promototionsende über Nacht geladen, damit die Roadshow am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist.

Frontwork verantwortet sämtliche Abläufe des Projekts: von der Visualisierung, der Bemusterung, den technischen Zeichungen und der Produktion-, über den Transport- und die Logistik bis hin zur Umsetzung und Einlagerung der Roadshow. (pd/cbe)