Publicis: Wenn Details den Unterschied ausmachen

Als Airline der Schweiz ist die Swiss der perfekte Partner für die Ski- und Eishockey-Nationalmannschaften. Alle drei vertreten die Schweiz mit viel Stolz, Leidenschaft und Erfolg, national wie auch international, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Und bei allen drei seien es die kleinen Dinge, die den grossen Unterschied ausmachen würden. Um im Sport erfolgreich zu sein, müssten viele Details stimmen. Das Gleiche gelte für eine erfolgreiche Airline. Diese Gemeinsamkeiten dramatisiert die Publicis auf eine emotionale Art und Weise in den neuen Sponsoring-Filmen mit Swiss-Ski und der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).

Beide Filme liefen und laufen laut Mitteilung im TV während Grossanlässen wie zum Beispiel der Ski-WM 2017 in St. Moritz respektive der Eishockey-WM 2017.

Verantwortlich bei Swiss: Bernhard Christen (Head of Marketing), Judith Schulte (Head of Marketing, Communication Campaigns), Tanja Rüeger (Project Lead Marketing Comm. Campaigns), Caroline Drischel (Head of Brand Management), Christoph Meyer (Head of Content & Dialogue Marketing), Franziska Schneider (Events & Sponsoring); bei Publicis: Patrick Suter (CD), Marvin Hugentobler (AD), David Lübke (Text), Candido Righetto (Managing Director), Sandro Looser, Flavio Alraun, Sara Graf (Beratung), Cem van der Schaar (Head of TV), Markenfilm Schweiz (Filmproduktion), Georgi Banks-Davies (Regie), Michael Gloor (Producer), JingleJungle (Musik, Ton). (pd/tim)