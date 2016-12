Glaswerk: Wenn die Preise unter Druck geraten

Wer bis Ende Jahr eines von 29 Aktionsmodellen kauft, erhält von Brother bis zu 300 Franken in bar zurück. Ein beachtlicher Kundenvorteil, der in der Kommunikation auffällig in Szene gesetzt wurde. Die Leadagentur Glaswerk übernahm dabei Konzeption und Kreation bis hin zur Planung einer schweizweiten, zweisprachigen Mediakampagne. Der Fokus in Konzept und Design liegt in der Reduktion auf das Wesentliche, heisst es in der Agentur-Mitteilung.

Freche Aktionslogos in Sprechblasen-Form zeigen auf den ersten Blick, wie viel der Kunde je Gerät profitiert. Die Aktion wird mit auffälligen Online-Bannern, Text-Bild-Anzeigen und Newsletter-Platzierungen in zielgruppengerechten Medien beworben. Eine AdWords-Kampagne unterstützt während dem dreimonatigen Aktionszeitraum und am Verkaufspunkt informieren Flyer, Poster und Gerätekleber über die Aktion. CashBack – da bleiben keine Fragen offen.

Verantwortlich bei Glaswerk: Melanie Müller (Beratung), Tobias Gläser (Senior Beratung), Clovis Wieske (Kreation). (pd/cbe)