Emotion.Company: Wenn Geheimnisse im Schloss bleiben

Am Samstag hat Emotion.Company im Luzerner Château Gütsch die schon längst überfällige Agenturparty gefeiert. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von CEO Marc Zehnder. Nach dem Motto «Secret Gütsch: What happens in Gütsch stays in Gütsch» feierten die Gäste bis in die Morgenstunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Nicht nur Kunden, Mitarbeiter und langjährige Wegbegleiter hätten den Abend genossen, auch zahlreiche prominente Gäste aus allen Bereichen hätten mitgefeiert, heisst es weiter.

Weitere Impressionen vom Anlass gibt es hier. (pd/cbe)