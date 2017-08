Hofer AG Kommunikation: Wenn Hightech auf Tradition trifft

Wer jetzt auf Alpenkrafttanken.ch geht, wird seinen Augen nicht trauen. Auf der Website läuft ein Imagefilm, den man via Cursor navigieren kann. Bisher kannte man dieses Filmmetier vor allem App-basiert. Lenk-Simmental Tourismus setzt hier neue Massstäbe, nicht nur technisch, sondern auch im Storytelling, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Imagefilm wird in die bereits laufende Sommerkampagne unter dem Titel «Alpenkraft tanken» integriert und dort zum multisensorischen Erlebnis. Die Kombination zwischen Reality und Virtuell Reality (VR) funktioniert so: Den Besuchern wird eine VR-Brille aufgesetzt, deren Blickfeld sich an der Blickrichtung des Brillenträgers anpasst. Passend zur Handlung des Films werden reale Effekte zur Erlebnissteigerung eingesetzt.

Damit dieser neuartige Kurzfilm überall erlebt werden kann, gibt es als Give-away eine Kartonbrille, das sogenannte Cardboard. Einfach den QR-Code darauf scannen, Handy in Cardboard legen und die Alpenkraft-Tankstelle ist in Action.

Zusätzlich bekommen die Passanten ein «Hin und Weg – Ticket» mit Gewinncode für Sofortpreise und eine Verlosung.



3D ist bei der ganzen Lenk-Simmental-Sommerkampagne angesagt: In verschiedenen, grossen Schweizer Städten macht eine Crew von Laienschauspielern und lokalen Tourismusmitarbeitern ein Picknick in original Simmentaler Atmosphäre auf YB-Rasen, Strohballen und rot-weiss karierter Picknick-Decke. In dieser urigen Kulisse erzählen sie von den einzigartigen Vorzügen des Simmentals. Wer hier verweilt, kann regionale Produkte degustieren.

Verantwortlich bei Lenk-Simmental Tourismus: Albert Kruker (Direktor), Rahel Rösti (Projektleiterin); bei Hofer AG Kommunikation: Reto Steiner (Konzept, Idee, Gesamtverantwortung), Daniel Scheuzger (Art Direction, VR-Filmproduktion und Filmschnitt), Bobby Gertsch, Promoton (3D-Sound), Blitz und Donner Medienzauber und Kommunikationsberatung AG (Programmierung Microsite und Wettbewerb); beim Promotionspartner USP Partner AG: Tanja Klöti (Project Manager). (pd/cbe)