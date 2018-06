Remarkable Media: Wenn Kaffeekapseln vom Himmel fallen

«The Flying Dutch», das mit 100’000 Besuchern grösste Outdoor-Festival der Niederlande, findet jährlich zeitgleich in Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam statt. Am Standort Eindhoven führte Café Royal ein unkonventionelles Sampling mit Kaffeekapseln durch, wie es in einer Mitteilung heisst. Von einem in der Luft kreisenden Helikopter wurden Packungen mit je zehn Kapseln an kleinen Fallschirmen (91 cm Durchmesser) über einer speziellen Drop-Zone abgeworfen, direkt neben der Café-Royal-Tasting-Area auf dem Festivalgelände. Heli und Fallschirme waren prominent mit dem Café-Royal-Logo gebrandet.

Die drei Drops (#royaldrop) mit je 500 Produktproben wurden mit einer Textnachricht auf der Festival-App und mit einem Videoclip auf dem Screen der Hauptbühne angekündigt. Als zusätzliche Attraktion waren in jedem Drop zwei mal zwei exklusive Backstagetour-Karten enthalten.



Verantwortlich bei Café Royal: Nigel Gähwiler (Marketing Communication Manager Benelux; Projektleiter), Roman Sonders (Head of Marketing Communication International Café Royal); verantwortlich bei Remarkable Media: Simon Powell (CEO), Ryan Osbourne (Creative Director), Nikki Leynor (VP of Brand Strategy). (pd/maw)