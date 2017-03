Scholz & Friends Schweiz: Wenn Kunden das Sagen haben

Pax gehört als Genossenschaft ihren Kunden. Seit der Gründung der Gruppe im Jahr 1870 profitieren die Genossenschafter davon, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Durch ihr Mitspracherecht sei sichergestellt, dass Pax nur in ihrem Interesse handele: Unabhängig, transparent und nicht zuletzt nachhaltig. Denn sämtliche Gewinne würden im Unternehmen bleiben und kämen nur den Kunden zugute. So bringe Pax auch durch die Unternehmensform der Genossenschaft Vorsorge auf den Punkt. Diese Stärken nimmt die neue Wertekampagne, die von Scholz & Friends umgesetzt wurde, pointiert in zwei Sujets auf.



Beide Bilder: zVg.





Mit einem besonderen Mailing richte sich der Vorsorgeversicherer zum Kampagnenauftakt direkt an Broker. Das Megaphon sei nicht bloss ein lustiges Gadget – es betone, dass bei Pax die Kunden das Sagen hätten. Mit einem besonderen Mailing richte sich der Vorsorgeversicherer zum Kampagnenauftakt direkt an Broker. Das Megaphon sei nicht bloss ein lustiges Gadget – es betone, dass bei Pax die Kunden das Sagen hätten.

Verantwortlich bei Pax: Nicoals Bopp (Leiter Marketing) und Susanne Breuer (Product Marketing); bei Scholz & Friends Schweiz: Isabelle Benz, Thomas Müller, Christian Vosshagen, Lukas Frei (Kreation) Fabian Röthlisberger (Strategie) Nuria Büchi, Seraina Studer, Tobias Händler (Beratung). (pd/tim)