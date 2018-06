Contcept Communication: Wenn Nöldi Forrer gegen eine Flasche kämpft

Kein Prosecco, keine Promo und auch keine Powerpoint-Präsentation. Stattdessen Türme aus 800’000 Flaschen PET-Abfall. Und mittendrin rief am Donnerstag Schwingerkönig Nöldi Forrer auf dem Waisenhausplatz in Bern den Kampf gegen PET aus. Er kämpfte gegen eine PET-Flasche im Sägemehl. Dies im Rahmen von 25 Jahre SodaStream Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Contcept Communication zeichnet für das Jubiläumsevent verantwortlich – für Idee, Konzeption und Organisation, sowie für PR und die Social Media Umsetzung.

Ein paar wenige aber klare Botschaften, fünf selbstredende, publikumsträchtige 3D-Installationen und eine Kampfansage – damit richtet die PR- und Kommunikationsagentur das Event und Massnahmen konsequent auf die Strategie und Kommunikationsziele von SodaStream Schweiz aus.

