Unit X: Wenn Wissen aneignen Spass macht

An der öffentlichen Veranstaltung vom Mittwoch gaben fünf Kommunikationsexperten ihr aktuelles Wissen in 20-minütigen Workshops weiter. Zu Beginn stellten sie ihre Fachgebiete kurz vor, worauf die rund 50 Teilnehmenden drei Workshops auswählten, an denen sie nacheinander teilnahmen. Dabei erhielt das interessierte Publikum eine geballte Ladung an neuem Wissen zu folgenden Themen: Limbisch Neukunden gewinnen, Personal Branding, Limbisches Texten, die neue Bildsprache und Nudge-Verhaltensökonomie. Das neue Format war laut Mitteilung ein Erfolg.

Unit X mit Sitz in Thalwil ist ein Zusammenschluss von selbständigen Einzelunternehmern der Kommunikationsbranche. Sie besteht aus einem Kernteam und einem grossen Netzwerk an Experten aus den Bereichen Grafikdesign, Text, Fotografie, Webprogrammierung, Nudge-Verhaltensökonomie, Einkauf, Verkauf und Coaching (persoenlich.com berichtete).

Der nächste Speedwissen2go-Event findet im kommenden März in Zürich statt. (pd/cbe)