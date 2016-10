Salt: Werbespots von Jungtalenten realisiert

Letzten Donnerstag wurde auf BeCurious TV der Gewinner des «Show Me Your Mobile Film» Wettbewerbs von Salt bekannt gegeben. Dieser von den beiden Unternehmen gemeinsam lancierte Wettbewerb gab Jungtalenten die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken und bei der Realisierung der neuen Young-Spots von Salt Regie zu führen, heisst es in einer Mitteilung von Salt.

Gemäss Vorgaben galt es einen Clip «von Jugendlichen, für Jugendliche» zu drehen und Alltagsszenen mit dem eigenen Mobiltelefon zu filmen. Zehn Finalisten haben je einen zehnsekündigen Spot gedreht. Als Erstplatzierten hat die Jury einstimmig den Spot von Fabrice Brisotto, Student an der HEC Genf, erkoren.

«Sein Film konnte namentlich durch seine Dynamik, seinen roten Faden sowie seinen Humor überzeugen», begründet die Jury den Entscheid in der Mitteilung. Das Auge fürs Detail und die Art und Weise wie die Verbindung zur Mobiltelefonie – dem Herzstück unseres Metiers – hergestellt wurde, hätten ebenfalls den Ausschlag gegeben. Der Spot von Fabrice wird ab dieser Woche in allen Salt Stores gezeigt. Eine erweiterte Auswahl folgt in den kommenden Wochen. (pd)