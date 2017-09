Corpmedia: Wie man E-Autos auflädt

Mercedes-Benz gehört zu den Pionieren der Elektromobilität und fokussiert strategisch zunehmend auf das Thema, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Marktanteile von elektrifizierten Fahrzeugen würden nachhaltig ansteigen. Zur Unterstützung der Kommunikation und zum Enabling der Organisation realisierte Corpmedia im Auftrag der Mercedes-Benz Schweiz AG eine Erklär-Animation zur Ladethematik in der Elektromobilität. Von der strategischen Konzeption von Story und Bewegtbild über die Kreation der Illustrationen bis hin zur Produktion entstand die Animation bei der Visual-Storytelling-Agentur. Sie diene der Tochtergesellschaft Daimler in der Schweiz zur Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zum Enabling der Schweizer Händlerschaft.

Im Zentrum des Erklärfilmes steht gemäss Mitteilung das «Mercedes-Benz Concept EQ»-Fahrzeug – eine elektromobile Studie, wie sie in naher Zukunft Realität wird.

Die Story basiere auf einer Analogie zum bekannten Vorgang des Benzintankens. Die wesentlichen Begriffe der E-Mobilität wie Stromstärke, Spannung und Phasen würden einfach und kompakt erklärt. Die Animation zeige auf, welche Ladetechnik zu welcher Ladedauer führt und gebe dem Kunden einfache Mittel an die Hand, diese selbst zu berechnen.

Verantwortlich bei Mercedes-Benz Schweiz: Artur Demirci (Leiter Corporate Communications), Sabine Reber (Manager eMobility), Gael Perrier (Product Management); bei Corpmedia: Timo Wäschle (Creative Direction, Konzept), Donatus Grütter (Strategie, Beratung, Konzept), Michael Fink (Motion Design). (pd/tim)