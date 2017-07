SuisseEmex: Wissensvermittlung über das ganze Jahr

Das Ziel ist Wissensvermittlung über das ganze Jahr: Dafür schliesst SuisseEmex neu eine Allianz mit der MFO Mehrwertfabrik Oerlikon – dem unabhängigen Kompetenzcenter für Business Design, Innovationsmanagement und Transformation. Ab Herbst 2017 werden im MFO-Gebäude direkt beim Bahnhof Oerlikon die ersten thematischen Workshops mit namhaften Marketing- und Digital-Experten durchgeführt. Das erste Programm wird am MFO-Stand an der Emex’17 vorgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind bekannt für unsere innovativen Konzepte und Begegnungsplattformen, die über das klassische Messeformat hinausgehen», wird Ewa Ming, Geschäftsführerin der Emex Management GmbH, in der Mitteilung zitiert. «In diesem Jahr machen wir den nächsten logischen Schritt. Mit der MFO Mehrwertfabrik Oerlikon haben wir den perfekten Partner und Ort gefunden, um Schweizer KMUs eine zusätzliche Plattform zu bieten. In den kreativen Räumen sollen regelmässig neueste Trends und Innovationen diskutiert und erarbeitet werden. Alle Messeteilnehmer sind eingeladen, Workshop-Themen mitzugestalten, um massgeschneidert nach ihren Bedürfnissen Wissenstransfer zu erfahren», so Ming weiter. Für die Veranstalter stehe der Austausch und das Co-Working im Mittelpunkt – gemeinsam mit ihren Partnern, Experten und Ausstellern.

Die SwissEmex geht am 29. und 30. August 2017 zum 11. Mal in der Messe Zürich über die Bühne. (pd/cbe)