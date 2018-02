Messe für Männer: Wo Papa einfach Mann sein darf

«El papa» oder «il papa» am Spielautomaten: Mit diesem und weiteren Sujets wirbt die Man’s World um Besucher. Nach zwei Austragungen in Zürich fand sie letzten Herbst erstmals in Hamburg statt. Das Zürcher Start-Up hat sich zum Ziel gesetzt, «eine Bastion für qualitätsaffine Geniesser und Entdecker zu werden», wie es in einer Mitteilung schreibt. Seit dem Start 2016 konnte Man’s World rund 30'000 Besucher, über 48'000 getrunkene Biere, über 300 Aussteller und weit über 2'000 gespielte Mini-Ping-Pong-Sätze verzeichnen.

Nun steht die Erlebniswelt in Zürich erneut vor der Tür. Mit so vielen Ausstellern wie nie zuvor. Man’s World erwartet erneut über 12'000 Besucher und will Männer (und Frauen) mit sorgfältig ausgewählten Machern, Marken und Attraktionen ansprechen.

Sowohl Krypto-Crashkurse, Challenges mit echten und ferngesteuerten Baggern, bis hin zu Hornbrillen, Fleisch und Mozzarella aus nachhaltiger Büffelhaltung werden präsentiert. Aus der Welt der Mobilität werden Innovationen feilgeboten wie der neue Microlino, ein Vollcarbon E-Bike, elektrische Skateboards aber natürlich auch klassische Vertreter aus der Zweiradkultur – und all das begleitet von edlen Tropfen und live Jazz-Musik.

Die Männer-Messe legt grossen Wert auf persönliche Kontakte mit Machern, Gründern und Entscheidungsträgern und will ein spannend kuratiertes Shopping-, Event- und Networking- Erlebnis bieten.

Man’s World distanziert sich laut eigenen Angaben von veralteten Gesellschaftsbildern und möchte sich «diesen mit Toleranz aber auch einer Prise Eigenhumor widersetzen». So fordert Man’s World die Besucher beim Ticketkaufprozess zur finanziellen Unterstützung des Frauenhauses Zürich-Violetta auf.

Zudem findet am 9. März die zweite Man's World Charity Auktion in Partnerschaft mit Sotheby's Schweiz statt, deren gesamter Erlös dem Frauenhaus gespendet wird. (pd/eh)