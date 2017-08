IMS Medien AG: Wolfgang Schickli ist neuer Geschäftsführer

von Christian Beck

Ende 2016 warf Wolfgang Schickli als Publicitas-CEO das Handtuch (persoenlich.com berichtete) und ist am 31. März 2017 aus der Publicitas ausgetreten. Nun hat er eine neue Herausforderung angenommen. Seit dem 1. August ist er Geschäftsführer der IMS Medien AG, Herausgeberin des «Bärnerbär». Zudem ist er Verlagsleiter vom «Bärnerbär» sowie zuständig für Spezialprojekte, wie Schickli auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt.

Anfang Jahr hat die IMS Sport AG, die wie die IMS Medien AG dem Verleger Erwin Gross gehört, den «Bernerbär» übernommen (persoenlich.com berichtete). Anfang Juni wurde die Berner People-Zeitung zu «Bärnerbär» umbenannt. Schickli unterstützte diesen Relaunch, Gross bat ihn um seine Unterstützung.

Per 1. August wurde aus diesem kurzfristigen Engagement ein definitiver Arbeitsvertrag. «Ich habe in meinem Lebenslauf noch nie einfach nur den Club gewechselt, sondern immer eine neue Herausforderung gesucht», sagt Schickli. Die neue Herausforderung beim «Bärnerbär» gefällt dem Agglo-Zürcher so gut, dass er dafür täglich insgesamt 4,5 Stunden Arbeitsweg in Kauf nimmt. «Das Team ist motiviert, jede Woche eine tolle, unterhaltsame und informative Zeitung von Menschen und über Menschen aus Bern zu realisieren. Die Leserzahlen und die Reaktionen aus dem Werbemarkt sind positiv», so Schickli weiter.

Bei Publicitas war Schickli nur kurze Zeit als CEO (vorher Head of Sales) tätig, er verliess den Vermarkter aus persönlichen Gründen. Sein Nachfolger Denis Gheysen wurde erst nach Monaten präsentiert – er startet am 1. September (persoenlich.com berichtete).