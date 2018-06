SDV Award 2018: Y&R hat beim Agentur-Ranking die Nase vorn

Knackig, fantasievoll, bissfest und sättigend: So sollten die Kampagnen sein, welche der SDV Award 2018 suchte. Koch-Koryphäen gleich versuchen auch Werberinnen und Werber möglichst raffinierte Dialogmarketing-Rezepte zu kreieren. 175 dieser Kreationen fanden den Weg zum Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV), wovon 35 prämiert wurden – nicht mit Gault-Millau-Punkten, sondern mit Gold, Silber und Bronze sowie mit Branchen-Preisen. Weitere 28 erhielten Zertifikate, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie die beiden Jahre zuvor fand auch die diesjährige SDV-Award-Night erneut in der Event-Location StageOne in Zürich-Oerlikon statt. Stefan Büsser lud als Moderator zu einem «perfekten Dinner», auf das die Stand-up-Comedian Ágota Dimén als munterer Sidekick sowie die Band Mr. Ray’s Class das Sahnehäubchen draufsetzten. Nach der Zeremonie ging es dann ans Kalorienverbrennen zur After-Party.

Meister ihres Fachs: Die Gewinner

Die Kategorien des SDV Awards 2018 teilten sich in drei Sparten auf: in Medien-Kategorien, Branchen-Kategorien und Spezial-Kategorien. In sechs von insgesamt acht Branchen-Kategorien wurde je ein Gesamtpreis vergeben, während in den anderen Sparten Gold, Silber und Bronze-Trophäen in die Küchenateliers der Agenturen wanderten. 20 Connaisseurs unter der Leitung des neuen Jury-Chairman Thomas Engeli hatten die Kampagnen im Vorfeld auf Herz und «Nierli» geprüft.

Branchenpreise

Kampagne für Finanzdienstleister: «UBS Star Manager» von Equipe für UBS Switzerland

Kampagnen für Handel / E-Commerce: «Rivella: Immersives Storytelling» von Notch Interactive für Rivella

Kampagnen für Konsumgüter / FMCG: «Kochkampagne nach Rezept» von Y&R Group Switzerland für Migros Genossenschafts-Bund

Kampagnen in der Automobilbranche: «Mailing mit Menschenkenntnis» von Y&R Group Switzerland für Amag Import

Kampagnen Eigenwerbung: «Update mit Tafel und Kreise» von und für Maxomedia

Kampagnen für Non-Profit-Organisationen & Prävention: «Der blinde Fleck» von PKP BBDO für Licht für die Welt

Gold Sparte Medienkategorien

«UBS Campus + Legi = Das + fürs Studium» von Notch Interactive für UBS Switzerland

«UBS Star Manager» von Equipe für UBS Switzerland

«CSS Herbstkampagne» von Notch Interactive für CSS Versicherung

«Faden-Porträts» von Y&R Group Switzerland für Reallook / Selfnation



Sehr lecker, aber kein Gedicht: Die Zertifikate.

28 Kampagnen wurden mit einem «Letter of Distinction» ausgezeichnet. Bei diesen Kreationen fehlte es an der letzten Raffinesse, um mit einem Preis prämiert zu werden. Trotzdem handelt es sich allesamt um wohlschmeckende, vollmundige Kreationen, die mitunter nur ganz knapp an den Trophäen vorbeischrammten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

5-Sterne-Deluxe: Das Agentur-Ranking

Die Y&R Group Switzerland entschied auch dieses Jahr das Agentur-Ranking für sich, dieses Mal mit einem klaren Vorsprung (51 Punkte) vor der Notch Interactive Group (27 Punkte). Die konnte als einzige Agentur zwei Gold-Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. In die Top-5 schafften es Auch Wirz Activation (12 Punkte), Equipe (9 Punkte) und Maxomedia (8 Punkte).

Ein «M» wie «Mmmmh!»: Der DM Life Time Award

Der von der Post gestiftete «DM Life Time Award» wurde dieses Jahr an den Migros Genossenschafts-Bund vergeben. Für die Fachjury ist die Migros im Bereich des Kundendialogs ihrer Konkurrenz stets ein Schritt voraus. Die Übergabe des Preises erfolgte durch Oliver Egger, Leiter Marketing PostMail.

Der neue Chefkoch

An der Award-Night verkündete der Schweizer Dialogmarketing Verband auch seinen neuen Präsidenten. Stephan Isenschmid tritt die Nachfolge von Milo Stössel an, der seit 2008 das Präsidium innehatte. Isenschmid übernimmt zudem auch das Präsidentenamt des Vereins SDV Schweizer Dialogmarketing-Preis.

Weitere Infos zum SDV Award 2018 finden Sie hier. (pd/cbe)