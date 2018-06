Sawi: Yannick Chevailler gibt Leitung ab

Yannick Chevailler, von 2012 bis 2016 Direktor der Sawi Suisse Romandie und seit Januar 2017 CEO, und die Sawi beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Verwaltungsrat dankt Chevailler für sein Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Academy for Marketing and Communication, insbesondere in der Romandie.

Nach dem Ausscheiden von Chevailler wird die Sawi laut Mitteilung von drei Personen geleitet: Gregory Oswald, Direktor für Kommunikation und Zulassung, Olivier Beyeler, Direktor für Bildung sowie Sandra Koehli-Maillard, Direktorin für Finanzen, Personal und Verwaltung. Sibylle Valeggia leitet weiterhin den deutschsprachigen Markt. Die Geschäftsführung berichtet direkt an den Verwaltungsrat. Darüber hinaus bleibt Olivier Beyeler Direktor des Polycom und Sup de Luxe und Valérie Atkinson behält ihre Position als Direktorin der Sport Management School (SMS).

Der Umbau der Organisation steht im Zusammenhang mit dem Verkauf des Kapitals der SAWI Academy for Marketing and Communication SA am 8. Mai zu 100 Prozent an eine Gruppe von Privatinvestoren um François Besençon, Präsident des Verwaltungsrates der Sawi und Christophe Clivaz, neuer Vizepräsident des Verwaltungsrates.

Die Sawi Academy for Marketing and Communication SA wurde von den wichtigsten Berufsverbänden der Schweizer Werbewirtschaft gegründet. Im 50. Jahr ihres Bestehens hat das Institut nun beschlossen, seine Aktionärsbasis weiter auszubauen, um auf den Wandel des Werbe-, Marketing- und Kommunikations-Marktes angemessen reagieren zu können. (pd/wid)