Wenn am kommenden Sonntag, 11. März, die Zürcher Grasshoppers auf den aktuellen Leader der Super League treffen, herrscht im Stade de Suisse garantiert Festtagsstimmung. Denn dann zelebriert YB seinen 120. Geburtstag und bietet seinen Fans die ersten 12'000 Tickets für das Jubiläumsspiel für nur 12 Franken an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Werbeagentur Komet hat dies zum Anlass genommen, die Matchkommunikation für einmal im Retro-Look zu gestalten, so wie damals als der Berner Traditionsverein noch in gelb-schwarz-gestreiften Fussballleibchen spielte. Wetten, dass dieses Matchplakat bei den YB-Fans schon bald kultiges Sammlerobjekt ist?

Verantwortlich beim BSC Young Boys: Daniel Marti (Leiter Marketing); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Claudio Parente (AD), Corinne Hert (Leiterin Beratung) Jasmin Radakovic (Beratung). (pd/cbe)