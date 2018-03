APG/SGA: Yvonne De Angelis wird Key Account Managerin

Yvonne De Angelis ist ab April 2018 neu im Key Account Management der APG|SGA in Zürich tätig. In ihrer Funktion zeichne sie verantwortlich für die umfassende Beratung der werbetreibenden Auftraggeber aus verschiedenen Branchen hinsichtlich der stark an Bedeutung gewinnenden Out of Home Werbung, heisst es in einer Mitteilung. Sie ergänzt das Team um Juan Manuel Fernandez, Leiter Key Account Management.

De Angelis verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing – mit beruflichen Stationen in Singapur und London sowie in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Sie konnte ihr Know-how in den Bereichen Strategie, Werbung und Media unter anderem in ihrer letzten Funktion als Marketingleiterin Schweiz bei H&M unter Beweis stellen. (pd/wid)