Gestalten/Vollkorn Design: ZKB-Geschichte an den Wänden festgehalten

Eigentlich sind die Mitarbeitenden der Zürcher Kantonalbank (ZKB) verantwortlich, dass heute im Personalrestaurant am Hauptsitz zwei grossflächige Wandbilder die Geschichte der Bank aufzeigen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Gestalten. Denn sie seien es gewesen, die im Rahmen eines internen Wettbewerbes den Vorschlag «1870» – also das Gründungsjahr des Unternehmens – als Namen für das Restaurant vorschlugen.

So lag es denn auch nahe, dass die Geschichte der Bank Grundlage für die Wandgestaltung darstellt. Diese wurde durch eine Arbeitsgruppe – aus Infocenter und historischem Firmenarchiv – nach sorgfältiger Evaluation an die Kreativen aus der Zürcher Binz in Auftrag gegeben.







Ausschlaggebend für diesen Entscheid war neben dem überzeugenden Kreativkonzept der gestalten AG auch die spezielle Technik für die Realisation. Entgegen dem allgemeinen Trend, und ganz in handwerklicher Tradition, entschieden die Kreativen aus der Grubenstrasse sich für das direkte Bemalen der Wand mittels Farbe und Pinsel. So konnten die Mitarbeitenden der Zürcher Kantonalbank live mitverfolgen, wie die Geschichte ihres Arbeitgebers Tag für Tag Konturen annahm.

Verantwortlich für Bildidee und Gestaltung der Illustration sowie für das Bemalen der Wand waren die Illustratorinnen von Vollkorn Design, die in enger Kooperation mit Gestalten für die präzise Umsetzung sorgten. (pd/clm)