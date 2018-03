GfM Trendtagung: Zukunftsmusik auf dem Zürcher Dolder

An der GfM Trendtagung am Mittwoch blickten die Marketing-Entscheider in die Zukunft. «Next Practice» lautete das Motto. Inspiration lieferten Referenten wie Jürg Stuker, Namics-Verwaltungsratsmitglied, Marcus Schögel von der Universtität St. Gallen oder Behshad Behzadi, Cheftechnologe von Google Assistant (persoenlich.com berichtete). Als grosses Vorbild mehrmals genannt wurde dabei der US-Konzern Amazon (persoenlich.com berichtete).

Die Bilder zum Anlass finden Sie hier. (wid)