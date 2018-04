Working Bicycle: Zürich und Winterthur neu im Angebot

Working Bicycle hat sich zum Ziel gesetzt, den Status quo in der Werbebranche zu verändern. Fahrradfahrer werden mit einer sogenannten Marketingbox, die mit einer Werbebotschaft beklebt ist, ausgestattet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Angefangen hat Working Bicycle mit diesem Konzept in ihrer Gründungsstadt Basel, wo das Start-up schon in wenigen Monaten laut eigenen Angaben über zehn Werbekampagnen für sich gewinnen konnte. Der Basler Markt sei nun mit knapp 500 Fahrern etabliert, was die Expansion in weitere Schweizer Städte anspornte, wie es weiter heisst.

Neu können auch Unternehmen aus Zürich und Winterthur von dieser Werbeform profitieren. Als Fahrer bewerben können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind. «Die einzige Anforderung ans Fahrrad ist, dass es einen Gepäckträger vorweist», sagt Laura Seiler, zuständig fürs Marketing, auf Anfrage von persoenlich.com. Der Fahrer erhält pro Woche zwischen 22.50 und 25 Franken, je nachdem ob die Marketingbox gekauft oder gemietet wird. Dafür muss mindestens dreimal pro Woche zehn Kilometer gestrampelt werden.

Eine Marketingkampagne kostet pro Woche und pro zehn Fahrer rund 700 Franken, inklusive Matching, Beklebungen, Montage, Demontage und Reporting. «Mit einer Serienplombe von Working Bicycle und einem Offline-Tracking-System können Distanzen, Zeiten und Frequenzen aufgezeichnet werden, sodass ein transparentes Reporting erstellt werden kann», so Seiler.

In Bern sowie Luzern wird es im Sommer möglich sein, erste Kampagnen über die Plattform zu buchen. Die Erweiterung des Service in andere Schweizer Städte verfolgt laut Mitteilung die Vision von Working Bicycle, ein nationales Angebot in Form von analogen und digitalen Werbekampagnen schaffen zu können. (pd/cbe)