Publicitas: Zusammenarbeit mit Rheintal Medien verlängert

Die beiden Tageszeitungen «Der Rheintaler» und «Die Rheintalische Volkszeitung» werden im Wahlkreis Rheintal und dem Appenzeller Vorderland sechsmal wöchentlich in einer Auflage von rund 14’000 Exemplaren verteilt. Die Grossauflage «Weekend» erreicht sämtliche Haushaltungen im Wahlkreis Rheintal, also über 48’000 Leser. Anzeigen, die in den beiden Zeitungen erscheinen, werden auch auf der Internetplattform www.rheintaler.ch publiziert. Die Anzeigenkunden wählen mit dem Tageszeitungskonzept – zwei Zeitungen, ein Anzeigenraum – den bestmöglichen Werbeträger in der Region, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Publicitas AG betreut weiterhin als Vermarkter ausserlokal das Inserategeschäft für die Rheintal Medien AG. (pd/cbe)