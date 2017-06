APG|SGA Traffic: Zuschlag für ÖV-Werbung in Bern erhalten

Der Zuschlag beinhaltet die Vermarktung und Bewirtschaftung sämtlicher analoger und digitaler Innen- und Aussenwerbeflächen vom 1. Januar 2018 bis Ende 2022. Damit führt APG|SGA Traffic ein über 100-jähriges Engagement in Bern weiter, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns, in Zukunft weiterhin das Werbeflächenangebot für Bernmobil lokal, regional und national zu vermarkten und erfolgreich zu positionieren», wird der Leiter Daniel Flück zitiert. «Mit dem Gewinn der Ausschreibung unterstreicht die APG|SGA Traffic zudem ihre führende Marktposition im Bereich der Vermarktung, Planung und Abwicklung von Tram-, Bus- und Zugwerbung in der ganzen Schweiz.»

APG|SGA Traffic wird in Zusammenarbeit mit Bernmobil markant in die Weiterentwicklung der ÖV-Werbung investieren und ihr digitales Fahrgastprogramm TrafficMediaScreen (TMS) in der Fahrzeugflotte von Bernmobil einsetzen, heisst es weiter. Mit der Angebotserweiterung in Bern wird das bestehende digitale Angebot von APGǀSGA Traffic ausgebaut.

Von diesem Mehrwert profitieren die Werbekunden ebenso wie die über 100 Millionen Fahrgäste, welche Bernmobil jährlich transportiert. Mit wenigen Klicks können Werbetreibende ihre Kampagnen ausserdem auch selbst kalkulieren – auf der Online-Plattform von APG|SGA Traffic stehen 125 Verkehrsbetriebe und über 120’000 ÖV-Werbeflächen zur Auswahl. (pd/cbe)