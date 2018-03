Clear Channel: Zuwachs im Aussenwerbe-Portfolio

Die Liegenschaftsverwaltung der Wincasa hat die Vermarktung der Aussenwerbestellen einer Gruppe von Immobilieneigentümern in verschiedenen Losen ausgeschrieben. Clear Channel bekommt den Zuschlag für die exklusive Vermarktung in der ganzen Schweiz ab 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum ausgeschriebenen Inventar gehören sämtliche heutigen und zukünftigen Aussenwerbestellen der CS Asset Management, der Swiss Prime Site Immobilien AG und der Global Real Estate Schweiz. Ab 1. Januar 2019 werden alle Aussenwerbestellen dieser Immobilienfirmen exklusiv von Clear Channel vermarktet.

«Wir konnten Wincasa nicht nur mit einem passenden Angebot überzeugen sondern auch durch unseren Erfolg auf dem Teil des Inventars, das wir schon seit vielen Jahren erfolgreich vermarkten», wird Urs Zeier, Chief Development Officer, zitiert.

Bereits heute vermarktet Clear Channel einen Viertel des ausgeschriebenen Inventars und kann mit dem Gewinn dieser Ausschreibung voraussichtlich 145 qualitativ hochstehende Strassenstellen der drei Eigentümer anbieten. (pd/cbe)