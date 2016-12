Publicitas: Zwei Abgänge beim Werbevermarkter

1984 bei der Publicitas als Kundenberater am Schalter City West eingestiegen, konnte Res Spycher schon bald durch sein geballtes Know-how und seine Fachkompetenz diverse Funktionen im Kader übernehmen. Ein Meilenstein in seiner Karriere war dabei laut Mitteilung die Ernennung in die Geschäftsleitung der Publicitas Bern im Jahr 2001. Er zeichnete somit für das Departement Verlegermarkt verantwortlich und ihm wurde gleichzeitig die Anzeigenleitung der wichtigsten Partnerblätter «Der Bund» und «Anzeiger Region Bern» übertragen.

Weitere wichtige Stationen in seinem Palmares waren die Übernahme der Filiale Bern im 2008, im 2014 die Funktion als Verkaufsleiter D-CH West und dass er seit Juni 2016 die Funktion als «Leiter Vermittlung und Regie regional Print & Digital» in der Deutschschweiz innehatte.

Auch Roger Mazenauer muss gehen



Roger Mazenauer war während knapp 21 Jahren für die Publicitas tätig. Seine Publicitas-Karriere begann 1994 als Leiter Presseberatung in St. Gallen und führte über verschiedene Stationen zu seiner jetzigen Funktion als Verkaufsleiter D-CH Ost. Durch sein untrügliches Gespür für Markt- und Kundenbedürfnisse, leistete er bei der Positionierung der Marke Publicitas sowie den Beziehungen im Verlegermarkt der Ostschweiz einen wesentlichen Beitrag und er trug entscheidend zu der Vergrösserung des Kundenportfolios der Unternehmung bei.

Die Trennung erfolge in beiden Fällen aus wirtschaftlichen Gründen, wird Wolfgang Schickli, Managing Director Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Spycher und Mazenauer stehen Publicitas im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit während der Kündigungsfrist bis Ende Juni zur Verfügung. Die Organisationsstruktur wird im Laufe der nächsten Wochen entsprechend neu aufgestellt, um die einwandfreie Betreuung für die Regie-Partner zu gewährleisten. (pd/cbe)