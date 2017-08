Die DMA International Echo Awards stehen für datenbasiertes und kreatives Marketing. Die Jury, Kreative aus aller Welt und Marketing- sowie Kampagnenverantwortlichen renommierter Unternehmen, tagte nach zwei Online-Runden nun für die Finalrunde in New York. Neben etlichen Cannes-Gewinnern schafften es auch zwei Arbeiten der Agentur am Flughafen ins Final und stehen damit noch für einen Gold-, Silber- oder Bronze-Award im Rennen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nominiert sind in der Kategorie «Direct Mail» das erstmals an einem Wettbewerb eingereichte «Hockar-Mailing» für den St. Galler Designstuhlspezialisten «By Marei» und in der Branchenkategorie «Versicherungen» das bereits mehrfach ausgezeichnete «Langfingermailing» für «Helvetia Versicherungen». Die Verleihung des DMA International Echo Awards findet am 8. Oktober 2017 in New Orleans (USA) statt. (pd/tim)