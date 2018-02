LikeMag: Zwei Neue in der Geschäftsleitung

Das rund 60-köpfige Medienunternehmen baut sein Management-Team aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit dem 1. Februar besetzt Ramona Stössel neu die Position des Sales Director Switzerland und ergänzt die Geschäftsleitung. Stössel war mehr als viereinhalb Jahre für «20 Minuten» / Tamedia Advertising tätig und dabei verantwortlich für die Agenturbetreuung und Direktkundenberatung. Neben der Vermarktung von Digital- und Printmedien kenne sie sich bestens mit Native Advertising aus. Vor ihrer Tätigkeit bei «20 Minuten» war Ramona bei der Energy Media für die digitale Vermarktung verantwortlich.



Weiter verstärkt Susi Martin das LikeMag-Team und die Geschäftsleitung seit Januar. Martin war zuvor über sechs Jahre bei Plan.Net Schweiz/Serviceplan Schweiz in der Beratung als Senior Account Manager tätig. Zu ihrem Aufgabengebiet gehörte unter anderem die Beratung und Betreuung von diversen Key-Accounts der Plan.Net Suisse im digitalen Kosmos. Neben der Verantwortung als Marketingleiterin werde Martin auch das Sales-Team unterstützen und für New Business und Pitches verantwortlich sein. (pd/maw)