Eurotax Schweiz optimiert im Rahmen der andauernden digitalen Transformation seine Prozesse, Produkte und Ressourcen. Seit Donnerstag ist Olivier Lourdin neu als Head of Marketing & Communications Austria & Switzerland für alle Marketing- und Kommunikationsbelange beider Landesgesellschaften verantwortlich. Unterstützt wird er von Patricia Schaufelberger, die Eurotax in der Schweiz und in Österreich als Digital Marketing Managerin ebenfalls seit Donnerstag verstärkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lourdin kann auf langjährige Berufserfahrung in der Automobilbranche zurückblicken. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Paris und Düsseldorf sowie einem Masterstudium mit Schwerpunkt Marketing & Internationales Management war er seit 1999 bei mehreren Automobilherstellern in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Marketing Management, Kommunikation, Business Development, International Business und Customer Relationship Management tätig. Seit Oktober 2015 arbeitet der heute 42-Jährige als Marketing Manager für Eurotax Österreich.

Angesichts der Wichtigkeit und Wirksamkeit digitaler Kommunikation und Interaktion verstärkt sich Eurotax auch im Digitalbereich. Neu betreut deshalb Schaufelberger als Digital Marketing Managerin die digitale Marketing-Agenda in der Schweiz und in Österreich. Nach ihrem Bachelorstudium an der Zürcher Fachhochschule im Bereich «Angewandte Sprachen und Multimodale Kommunikation» arbeitete die 27-Jährige zuletzt im Online-Marketing eines Schweizer E-Commerce-Unternehmens. Als Vertreterin der «Generation Y» wird sie sich bei Eurotax mit allen Themen rund um digitale Kommunikation, Online-Präsenzen und Online-Kampagnen beschäftigen. (pd/cbe)