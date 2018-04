Wortspiel: Zwei neue Suchmaschinen-Experten an Bord

Maren K. Ockels ist Senior AdWords Consultant bei Wortspiel. Zuvor war sie nach einer Station bei Immowelt drei Jahre als Head of Online Marketing für einen Startup-Inkubator tätig. Dort etablierte und betreute Maren AdWords-Kampagnen für Startups wie HomeToGo, Dreamlines und Finanzcheck. HomeToGo wurde im letzten Jahr vom Magazin «Gründerszene» als das am schnellsten wachsende Start-up Deutschlands ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die studierte Betriebswirtin ist zudem eine von nur zehn «Top-Beitragenden» der offiziellen deutschsprachigen AdWords-Community.

David Brunnschweiler wechselte von der Swisscom zu Wortspiel. Der studierte Betriebsökonom verfügt über langjährige Marketingerfahrung und wirkt bei Wortspiel als AdWords Consultant. Vor seiner Tätigkeit bei der Swisscom als «Marketing Manager Service Innovations» arbeitete er im Bereich Kommunikation bei den SBB sowie als Berater bei der Bieler Werbeagentur erdmannpeisker.

«Maren und David ergänzen unser Team ideal», wird Stefan Vetter, Gründer und Geschäftsführer von Wortspiel, in der Mitteilung zitiert. «Sie sind nicht nur fachlich sehr kompetent, sie teilen auch unsere Werte sowie unsere Vision. Diese ist, die beste Unterstützung bei der Skalierung neuer Produkte mittels Suchmaschinenwerbung zu bieten». (pd/cbe)