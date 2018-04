European Marketing Confederation: Zwei neue Vizepräsidenten ernannt

Jonathan H. Deacon (UK) und Ralf Strauss (Deutschland) wurden vom Verwaltungsrat der European Marketing Confederation EMC zu Vizepräsidenten ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Mitte März wird der Verwaltungsrat von Uwe Tännler (Schweiz) präsidiert. Mit seiner Übernahme endete die beinahe fünfjährige Amtszeit von Andrew Harvey (UK) als Präsident. Gleichzeitig ging die Amtszeit von Uwe Tännler und Martin Huisman (Niederlande) als Vizepräsidenten zu Ende.

Deacon ist Professor für Marketing an der University of South Wales und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums des Chartered Institute of Marketing in Grossbritannien. Strauss ist Professor für digitales Marketing & E-Business an der Hamburg School of Business Administration, Präsident des Deutschen Marketing Verbandes (DMV), Geschäftsführender Gesellschafter der Customer Excellence GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter der CMO Academy und Vorsitzender der CMO Community. (pd/wid)