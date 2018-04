Ab sofort ist Goldbach Audience exklusiver Zweitvermarkter des Bewegtbild-Inventars von «Watson». Insbesondere im Bereich News komplettiere das Nachrichtenportal neben Tamedia und AZ Medien das Angebot perfekt, heisst es in einer Mitteilung. Durch die Partnerschaft will Goldbach Audience die Attraktivität des Netzwerks weiter ausbauen und die Reichweite in Umfeldern von hoher Qualität und Brand Safety erhöhen. (pd/maw)