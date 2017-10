UPC: 20’000 neue Haushalte angeschlossen

MySports, der neue Schweizer Sportsender, ist seit bald zwei Monaten auf Sendung (persoenlich.com berichtete). Seit dem Sendestart sind vier weitere Distributionspartner dazugekommen. Sie bieten nun ebenfalls das MySports-Programm an und ermöglichen ihren Kunden den Genuss von innovativer Live-Sport-Unterhaltung und packenden Analysen. Glattwerk ist in Dübendorf, die R. Geissmann AG in der Region Nordwestschweiz, Fiberstream im schwyzerischen Lachen und Ajoie Net im Kanton Jura tätig. Die vier neuen Partner erreichen zusammen über 20’000 Haushalte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die MySports-Familie wächst somit weiter. UPC stellt als Rechteinhaberin den Distributionspartnern das Signal von MySports zur Verfügung. Diese sind dabei frei in der Gestaltung ihres Angebots und stehen untereinander im Wettbewerb. (pd/cbe)