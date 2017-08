Tamedia: «20 minutes» und «Le Matin» legen Redaktionen zusammen

Tamedia

Zeitungen mit reduziertem Anzeigenumfang

Wegen technischer Störung: Ein Teil der gebuchten Printanzeigen konnte nicht rechtzeitig produziert werden.

Wegen technischer Störung im Anzeigensystem: Ein Teil der gebuchten Printanzeigen konnte am Dienstag nicht rechtzeitig produziert und in die Zeitungen vom Mittwoch eingefügt werden. Am stärksten betroffen sind «24 heures» und «Tribune de Genève». Das «Tagblatt der Stadt Zürich» erscheint ausnahmsweise erst am Donnerstag.