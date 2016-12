SRF: 315'000 Zuschauer beim zweiten «Hallo SRF!»

Schweiz am Sonntag

Bald soll sie «Schweiz am Wochenende» heissen

Chefredaktor Patrik Müller will aus der «Schweiz am Sonntag» eine Wochenendausgabe machen, die bereits am Samstag erscheint. In einem Bericht werden nun Details zu seinen Plänen publik.

von Michèle Widmer