No Billag: 33 Persönlichkeiten für eine Sache

Der neue Film zu «Nein zu No Billag» ist eine Hommage an den legendären Spot, der 1985 für die BBC zu einer ähnlichen Thematik über den Äther ging. In der Hauptrolle beschwert sich Monty-Phyton-Übervater John Cleese über die Höhe der britischen Radio- und TV-Gebühren. Von Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen wird er letztlich aber zur Raison gebracht.

Letzte Woche standen 33 Schweizer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vor der Kamera. Orchestriert von Regisseur Chris Niemeyer entstand so ein pointierter Film gegen die No-Billag-Initiative, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Produktionsfirmen heisst.

Die beiden Schweizer Produktionsfirmen Plan B Film und B&B Endemol Shine produzierten den Kurzfilm in enger Zusammenarbeit. Die ganze Crew sowie alle Persönlichkeiten engagierten sich unentgeltlich.



Mitgewirkt haben diese 33 Persönlichkeiten: Alain Nef (FCZ), Andrea Jansen (Moderatorin), Barbara Terpoorten (Schauspielerin), Baschi (Musiker), Birgit Steinegger (Comedian), Charles Clerc (Ex-«Tagesschau»), Christine Maier (Ex-«10vor10»), Delia Mayer (Schauspielerin), Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser (Miss Schweiz, Model), Erich Gysling (Ex-«Rundschau»), Francine Jordi (Schlagersängerin), Fabian Unteregger (Comedian), Franz Hohler (Schriftsteller), Gülsha Adilji (Autorin), Jonathan Schächter (Moderator), Linda Fäh (Schlagersängerin), Luca Hänni (Musiker), Martin Ostermeier (Schauspieler), Martin Rapold (Schauspieler), Marc Sway (Musiker), Moritz Leuenberger (Alt-Bundesrat), Nemo (Musiker), Noah Veraguth (Musiker), Reto Stalder (Schauspieler), Sarah Meier (Ex-Eiskunstläuferin), Sarah Spale (Schauspielerin), Suly Röthlisberger (Schauspielerin), Romina Bunjaku (Gebärdendolmetscherin), Ursus und Nadeschkin (Comedians), Wanda Wylowa (Schauspielerin), Xavier Koller (Oscar-Gewinner). (pd/cbe)