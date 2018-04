MAZ: 44 Absolventen haben Diplom erhalten

Journalismus ist nicht nur Wissen und Handwerk, es ist auch ein Gefühl, ein Bewusstsein und eine Leidenschaft. Dies gab Larissa Bieler, Chefredaktorin von Swissinfo, den 44 Absolventinnen und Absolventen der Diplomausbildung Journalismus 2016 – 2018 an der Diplomfeier im Luzerner Kleintheater mit auf den Weg, heisst es in einer Mitteilung des MAZ.

In einer Gesellschaft voller Ungewissheiten, in der nichts als selbstverständlich akzeptiert wird, sind Journalistinnen und Journalisten herausgefordert. Denn sie streben nach Erkenntnis. In einer Gesellschaft, in der jeder Smartphonebesitzer zum Journalisten wird, müssen sich Journalisten fragen: «Gehen wir voraus, treiben die Meute vorwärts – wie nach einem Flugzeugabsturz? Oder ertragen wir es, nicht immer sofort News zu haben oder einen Live-Ticker zu schalten?» Die Diplomrednerin Bieler stellte den 44 Diplomandinnen und Diplomanden drängende Fragen. Und sie gab Leitlinien mit: «Das Aushalten von Ungewissheiten. Das ist Haltung.»

Bieler wisse aus ihrem Alltag, welchen Wert guter Journalismus hat: Seit der diplomatischen Krise rund um Russland seien die Zugriffszahlen auf das Angebot von Swissinfo in russischer Sprache sprunghaft um ein Vielfaches angestiegen. «Hier mehren sich nicht einfach Clicks», sagte Bieler gemäss Mitteilung. «Hier suchen Menschen nach existenziell notwendigen Informationen».

Die jungen Journalistinnen und Journalisten hätten in ihren Diplomarbeiten gezeigt, dass auch sie eine Leidenschaft für diesen Beruf antreibt. Sie haben Sanitäter und Notärzte im aufreibenden Alltag begleitet; dem Nike-Konzern auf den Zahn gefühlt, der Läufer so optimieren will, dass sie einen Marathon unter zwei Stunden laufen können oder einem Armeeoberst zugehört, der die Musterung zum Marketing-Event umgestaltet, um Jungen das Militär schmackhaft zu machen. Die Arbeiten der jungen Journalisten bringen Licht in den Hype rund um Bitcoins, Kryptowährungen und Blockchains; zeigen, wie der Videobeweis den Fussball verändert oder eine 73-jährige Frau mit nur 800 Franken pro Monat leben muss. Die besten Diplomarbeiten sind im Volltext auf der Webseite des MAZ zu finden.

Weitere Fotos der Diplomfeier sind auf Flickr zu sehen.

Die Diplomausbildung Journalismus abgeschlossen haben (in Klammern die Redaktionen des Volontariats):

Daniel Arnold (Tele M1), Andreas Babst (NZZ), Lea Blum (Tages-Anzeiger), Dario Cantieni (Radio Ostschweiz FM1), Andreas Fahrländer (AZ), Michelle Feer (NZZ), Manuel Frick (Der Landbote), Stefanie Garcia Lainez (AZ), Janine Gloor (AZ), Sara Good (TV Südostschweiz), Patricia Hobi (Sarganserländer Druck), Nicola Imfeld (AZ), Cornelia Jost (SDA), Coen Kaat (Netzmedien AG Netzwoche), Noëlle Karpf (az Solothurner Zeitung), Sarina Keller (Berner Zeitung), Cordelia Kreft (Konsumenteninfo), Jasmin Kunz (Moneypark), Claire Micallef (Radio X), Manuel Moser (Liechtensteiner Volksblatt), Tobias Müller (BAZ), Manuela Paganini (RadioFr.), Yanik Probst (Radio Pilatus), Nils Sager (Gossweiler Media), Tamara Schäpper (Winterthurer Zeitung), Cedric Schild (izzy), Quentin Schlapbach (Berner Zeitung), Manuela Schnyder (SDA), Julia Spahr (Schweizer Bauer), Markus Stalder (SDA), Armin Stalder (Urner Wochenblatt), Ralph Steiner (Radio 24), Jana Tálos (Bieler Tagblatt), Francesca Trento (Kath.ch), Tobias Tscherrig (Infosperber), Pascal Vogel (Willisauer Bote), Céline Walther (Radio neo1), Annick Wangler (SRF), Stefan Zihlmann (041 – Das Kulturmagazin), Selina Wiederkehr (SRF), Anna-Barbara Winzeler (Digipress GmbH Publisher Fachzeitschrift), Samantha Zaugg (Nau), Remo Zollinger (Rheintal Medien), Ronnie Zumbühl (ZT Medien). (pd/maw)