Ringier Axel Springer Schweiz: 460 Mitarbeitende unter einem Dach

Im Medienpark an der Flurstrasse 55 in Zürich-Altstetten kommen auf drei Stockwerken erstmals alle Bereiche von Ringier Axel Springer Schweiz unter einem Dach zusammen. Nach knapp acht Monaten Innenausbauzeit können die rund 460 Mitarbeitenden der Deutschschweizer Zeitschriften- und Zeitungstitel ihr neues Medienzentrum in Betrieb nehmen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Zuvor waren die Bereiche von Ringier Axel Springer Schweiz über verschiedene Standorte in Zürich verteilt.

Das Konzept der Räume setzt mit viel Offenheit und Licht die Rasch-Kultur in Szene. Moderne Open-Space-Arbeitsplätze, Lounges und eine Vielzahl informeller Begegnungsflächen ermöglichten es den Mitarbeitenden, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und fördern den interdisziplinären Austausch und das Teamwork, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Highlight seien die Farben in den Räumen, sie sollen das Arbeitsklima, das Engagement und die Motivation der Mitarbeitenden unterstützen. Das Farbkonzept wurde in Zusammenarbeit mit Markus Jäger, Architekt und Generalplaner Gutknecht & Jäger, Caroline Dolenc, Innenarchitektin Change-in-Architecture, der bekannten Künstlerin Shirana Shahbazi und Hansjörg Gerster, Projektleiter und Head Operations Ringier AG Schweiz, entwickelt.

Restaurant, Fitnesscenter und Kita



Neben dem Restaurant «not guilty» im Erdgeschoss wird es ab Ende Mai ein hauseigenes Fitnesscenter mit Kursangebot geben, das Mitarbeitende von Ringier Axel Springer Schweiz, Ringier und Admeira kostenlos nutzen können. Die Werbevermarkterin Admeira ist ebenfalls neu im Medienpark, sie hat ihre Räume Anfang März bezogen (persoenlich.com berichtete). Am 15. Mai 2017 feiert ausserdem die Kita «Chinderstern» im Erdgeschoss des Medienparks Eröffnung. Die Kita wird von kidéal betrieben und bietet frei wählbare Betreuungsmodule an.



«Wir sind sehr stolz, mit dem Medienpark eines der modernsten Medienzentren der Schweiz geschaffen zu haben», lässt sich Ralph Büchi, Verwaltungsratsdelegierter Ringier Axel Springer Schweiz, in der Mitteilung zitieren. «Der neue, gemeinsame Standort wird die Teambildung, die tägliche Zusammenarbeit und damit auch die Schaffung einer eigenen Unternehmenskultur weiter vorantreiben.»



Im Juni wird der neue Sitz von Ringier Axel Springer Schweiz mit einem Fest zusammen mit Kunden und Mitarbeitenden eröffnet. (pd/lom)