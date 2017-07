SRF: 50 Stunden Livesport über Leichtathletik-WM

Seit 1983 richtet der Weltleichtathletikverband IAAF Weltmeisterschaften aus. Bei den diesjährigen Titelkämpfen in London starten 19 Leichtathleten aus der Schweiz. So viele wie nie zuvor, schreibt SRF in einer Mitteilung. Auch die Qualität des Teams sei hoch: Zahlreiche Schweizer Rekordhalter und drei Medaillengewinner der EM 2016 würden aus Schweizer Sicht auf Finalteilnahmen an der WM hoffen lassen.

SRF offeriert vom 4. bis 13. August täglich ein – laut eigenen Angaben – «massgeschneidertes TV-Programm» für die Leichtathletik- und Sportfans in der Schweiz. Die Einsätze und Leistungen der Schweizer Athleten würden deshalb im Mittelpunkt stehen. Eine SRF-eigene Kamera soll exklusive Livebilder der Schweizer Teilnehmer liefern. Zusammen mit allen Entscheidungen – insgesamt werden 47 Medaillensätze vergeben – übertrage SRF zwei rund 50 Stunden Livesport aus London.

Moderator Jann Billeter präsentiert die WM-Übertragungen laut Mitteilung direkt aus dem Olympiastadion in London und liefert Stimmen der Athleten, der Trainer und Betreuer sowie weiterer Beteiligter. Patrick Schmid und Mario Gehrer würden die Wettkämpfe kommentieren.

Für die beiden Marathonläufe am Sonntag, 6. August, würden mit Viktor Röthlin ein prominenter Experte dazustossen. Der WM-Dritte von 2007 und Europameister von 2010 komme beim Marathon der Männer und der Frauen als Ko-Kommentator zum Einsatz. (pd/tim)