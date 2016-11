European Newspaper Award: 58 Auszeichnungen für die Schweiz

Zwar findet die Preisverleihung des European Newspaper Awards erst im Mai 2017 in Wien statt. Doch bereits jetzt sind die Gewinner bekannt.

In diversen Kategorien gewonnen haben folgende Schweizer Titel: «Berner Zeitung», «Bieler Tagblatt», «Handelszeitung», «Luzerner Zeitung», «Neue Zürcher Zeitung», «St. Galler Tagblatt», «Tages-Anzeiger» sowie «La Liberté» und «Le Temps».

Auch die Sonntagsblätter haben fleissig abgeräumt. Awards erhalten: «Ostschweiz am Sonntag», «NZZ am Sonntag», «Schweiz am Sonntag», «SonntagsZeitung» und «Zentralschweiz am Sonntag».

Unter den Prämierten ist auch die 12-App von Tamedia.

Die vollständige Gewinner-Liste finden Sie hier. (cbe)