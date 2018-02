Imholz Förderpreis 2018: 7500 Franken für eine Reisereportage-Idee

Es gibt bereits fünf Preisträger des Imholz Förderpreises. Die erste Gewinnerin, Andrea Freiermuth, reiste mit dem öffentlichen Verkehr durch das Amazonasbecken. Und erst kürzlich wurde in der «SonntagsZeitung» die Reportage des letztjährigen Gewinners Beat Eichenberger über die vulkanische Tropeninsel St. Helena veröffentlicht, wie der Swiss Travelwriters Club STC in einer Mitteilung schreibt.

Diese Reisen ermöglichten die Hans Imholz-Stiftung gemeinsam mit der STC, dem Schweizer Netzwerk für Reisejournalismus, Reiseblogger und Medienarbeit im Tourismus. Beide Organisationen machen sich für einen unabhängigen Journalismus, insbesondere in der Reiseberichterstattung, stark, was heute im Zuge der Budgetkürzungen und Interessensverschiebungen der Verlage immer schwieriger werde, da viele Reisen gemäss STC auf Einladung von Airlines, Reiseveranstaltern oder Destinationen erfolgen.

Hier wollen die Hans Imholz-Stiftung und der STC mit dem Preisgeld von 7500 Franken ansetzen. Der Betrag wird nicht für eine bereits geschriebene Reportage gesprochen sondern für eine Idee. «Das kurbelt die Kreativität an. Dadurch werden vor allem junge Journalisten ermutigt, eigene Rechercheansätze zu verfolgen», ist der ehemalige Reiseunternehmer Hans Imholz überzeugt. Christoph Ammann, Leiter Reisen bei der Redaktion Tamedia/«SonntagsZeitung», doppelt nach: «Die Leser der SonntagsZeitung mögen überraschende Reportagen. Die Artikel der Imholz-Förderpreis-Gewinner haben bisher immer in unübliche Regionen geführt.» Die «SonntagsZeitung» ist seit 2013 Partner des Imholz Förderpreises.

Einsendeschluss für die neuen Konzepte ist der 27. März. Die Ideen werden von der dreiköpfigen Imholz-Förderpreis-Jury beurteilt. Sie besteht aus Sonja Hüsler (Präsidentin STC), Katharina Deuber (STC-Vorstandsmitglied) und Christoph Ammann («SonntagsZeitung»). Der Gewinner wird spätestens Anfang Mai bekanntgegeben. Das Preisgeld soll es ihm ermöglichen, in den folgenden Monaten sein Konzept umzusetzen und den Text bis Ende Jahr zu schreiben. Die Teilnahmebedingungen für den Imholz Förderpreis können auf www.swisstravelwritersclub.ch abgerufen werden. Teilnehmen können Freelancer, feste Freie sowie Redaktoren, die in der Schweiz leben und ihre Artikel in Schweizer Medien publizieren. (pd/maw)