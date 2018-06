Im Alltag messen sie sich mit Recherchearbeit, Analysen oder kreativen Titeln. Am Samstag begegneten sich NZZ und «Tages-Anzeiger» für einmal mit Körpereinsatz – und zwar beim Fussballspielen. Die Partie auf dem Fifa-Areal am Zürichberg wurde am Samstagmittag angepfiffen. Trotz hitzigen Temperaturen gaben die beiden Teams volle Leistung. Die Partie endete mit einem ausgeglichenen 4:4, in der Pause lag der Tagi noch 2:0 vorn.







Wer die Torschützen der beiden Mannschaften waren, bleibt unklar. Nach der Partie spielte dies wohl auch eine untergeordnete Rolle. Dann stiessen die gegnerischen Spielerinnen und Spieler mit einem grossen Bier auf das ausgeglichene Resultat an. (wid)