SRG: Adrian Ehrbar neuer Leiter Marketing

Adrian Ehrbar wird neuer Leiter Marketing und Kommunikation der Business Unit Sport (BUS), wie SRG-intern vermeldet wurde.

Am 1. Februar 2017 wechselt Ehrbar zur BUS, wo er die Leitung Marketing und Kommunikation übernimmt. Wie bereits im Juni angekündigt, hat sich der bisherige Leiter Marketing und Events, Daniel Oeschger, entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Ehrbar hat an der Universität Zürich einen Master in Betriebswirtschaft, Marketing und Sport erlangt. In den vergangenen vier Jahren war er zunächst als Leiter Sport und Events, später als Group Brand Manager bei Rivella tätig. Zuvor leitete er den Bereich Marketing beim Swiss Olympic Gigathlon.

«Adrian Ehrbar bringt nicht nur langjährige Erfahrung im Marketing und in der Kommunikation mit und ist im Sportbusiness sehr gut vernetzt, er teilt vor allem auch unsere Passion für den Sport. Ich freue mich sehr, dass wir Adrian als neuen Leiter Marketing und Kommunikation gewinnen konnten», wird Roland Mägerle, Leiter von BUS, zitiert. (pd)