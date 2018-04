Tamedia: Alpi verlässt «20 Minuten»

von Edith Hollenstein

«Nach sieben Jahren bei ist es an der Zeit für etwas Neues. Ich wage mich aus der Comfort-Zone raus und freue mich darauf, neue Herausforderungen zu schultern», begründet Alpcan Özkul seinen Wechsel. Besser bekannt ist er unter dem Namen «Alpi», vor allem über das Format «Alpi Knows Best». Die Videos, in denen es um Fragen geht, wie: «Das passiert, wenn du fremde Leute ansingst» oder «Mein erster Tag als Döner-Lehrling», wurden teilweise über mehrere 100'000 Mal angeschaut.

Am meisten beachtet worden sei der «Intelligenztest am Openair Frauenfeld» mit fast einer halben Million Klicks, so Özkul gegenüber persoenlich.com.

«Alpi Knows Best» werde er «wohl auf Freelance-Basis weiterführen», sagt der 29-jährige Zürcher. Doch seine Zukunft will er ruhig angehen. Zunächst gehe er sechs Monate auf eine Reise durch Nord- und Südamerika. «Danach ist noch alles offen. Ich möchte jedoch im Viral-Video-Bereich bleiben und weiterhin journalistisch tätig sein», so Özkul.

Er war insgesamt sieben Jahre bei Tamedia: Fünf Jahre festangestellt bei «20 Minuten Tilllate», wo er in den Ressorts People, Sport, In- und Ausland ausgeholfen habe. In dieser Zeit hat er Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW studiert.

Anschliessend war er zwei Jahre Community-Redaktor bei «20 Minuten».