Bei Radio Liechtenstein – Radio L genannt – übernimmt auf Anfang Juli der 27-jährige Andi Batliner den Posten des Programmchefs. Sein Vorgänger Martin Frommelt will nach 20 Jahren in der Programmverantwortung in Zukunft in der Funktion des Chefredaktors wieder vermehrt journalistisch arbeiten. Darüber habe er den Verwaltungsrat bereits Mitte letzten Jahres informiert.

Für den neuen Programmchef sei es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Batliner habe sich beim liechtensteinischen Landessender zum Radio-Journalisten ausgebildet, teilte Radio Liechtenstein am Donnerstag mit.

Der heute 27-Jährige aus Eschen verliess den Sender Mitte 2015, um in Zürich eine Filmausbildung zu absolvieren und weitere Medienerfahrungen zu sammeln. In den letzten drei Jahren habe Batliner redaktionell für bekannte SRF-Fernsehproduktionen gearbeitet, hiess es. (sda/cbe)