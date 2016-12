SRF: Andrea Hemmi erhält Mitsprache in der Leitung

Patrick Chappatte

«Amerika hat eine Karikatur gewählt»

Der Genfer Presse-Karikaturist Patrick Chappatte über das Satire-Potential von Donald Trump.

Patrick Chappatte ist bekannt für seine scharfsinnigen Karikaturen in der «NZZ am Sonntag». Der international erfolgreiche Presse-Karikaturist aus Genf zeichnet daneben auch für «Le Temps» und die «New York Times». Ein Gespräch über das Geschäft mit Humor in drei verschiedenen Sprachen und das Satire-Potential von Donald Trump.

von Edith Hollenstein