Ringier: Andreas Dietrich wird Chefredaktor «Blick»

Andreas Dietrich wird per 1. April «Blick»-Chefredaktor. Dietrich war seit Januar 2014 stellvertretender Chefredaktor der Tageszeitung, wie das Medienunternehmen Ringier am Freitag mitteilte. Er berichtet in seiner neuen Funktion weiterhin an Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe.

In seiner langjährigen journalistischen Laufbahn war Dietrich unter anderem für das Nachrichtenmagazin «Facts», «Das Magazin», «NZZ Folio» und als stellvertretender Chefredaktor für die «Weltwoche» tätig. Vor seinem Wechsel zu Ringier war Dietrich als Blattmacher und Nachrichtenchef Mitglied der Chefredaktion des «Tages-Anzeigers».

«Ich habe Andreas Dietrich als inspirierenden und ehrgeizigen Kollegen erlebt, der intelligenten, unterhaltenden Boulevard macht», wird Dorer in der Mitteilung zitiert.

Die «Blick»-Chefredaktion, unter der Leitung von Christian Dorer, setzt sich ab 1. April wie folgt zusammen: Andreas Dietrich (Chefredaktor «Blick»), Katia Murmann (Chefredaktorin Digital Blick-Gruppe), Felix Bingesser (Chefredaktor «Blick Sport»), Gieri Cavelty (Chefredaktor «SonntagsBlick»). (pd/cbe)