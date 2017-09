AZ Medien: Andreas Schwald übernimmt das Ressort Basel-Stadt

Die bz Basel/Basellandschaftliche Zeitung erhält Verstärkung. Andreas Schwald wird ab Januar 2018 das Ressort Basel-Stadt der Zeitung leiten. Der bisherige Ressortleiter Nicolas Drechsler wird im Rahmen einer kleinen Reorganisation die neu gestaltete Aufgabe als Blattmacher übernehmen sowie als Autor tätig sein, schreiben die AZ Medien in einer Mitteilung.

Bereits Ende November wechselt Annika Bangerter von der bz Basel/Basellandschaftliche Zeitung in die überregionale Redaktion der «AZ Nordwestschweiz» und «Schweiz am Wochenende», genauer ins Ressort Leben&Wissen.

Der 36-jährige Schwald hat sich laut AZ in den vergangenen 16 Jahren in der Region Basel den Ruf eines «unerschrockenen Journalisten» erarbeitet. Er war unter anderem mehrere Jahre Redaktionsleiter von «7 vor 7», der Newssendung von «Tele Basel». Danach war er bei der «Tageswoche» und bei «barfi.ch» in verschiedenen Funktionen tätig. bz-Chefredaktor David Sieber freut sich sehr, mit Schwald einen «ebenso führungserfahrenen wie onlineaffinen Kollegen» gewonnen zu haben. (pd/wid)