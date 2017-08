Radio SRF: Anna Lemmenmeier folgt auf Patrik Wülser

Anna Lemmenmeier ersetzt Patrik Wülser und wird neue Afrika-Korrespondentin von Radio SRF, wie es in einer Mitteilung heisst. Wülser übernimmt ab diesem Herbst die Leitung der Ausland-Redaktion (persoenlich.com berichtete).

Seit insgesamt sieben Jahren ist Lemmenmeier in verschiedenen Funktionen bei Radio SRF tätig. Seit rund drei Jahren ist die 33-Jährige Mitglied in der Wirtschaftsredaktion. Zuvor war sie Redaktorin und Produzentin beim Sender Radio SRF 4 News und bei der Morgensendung «Heute Morgen».

An den Universitäten von Bern und Genf sowie an der University of Ghana studierte Lemmenmeier Internationale Beziehungen, Geschichte und Völkerrecht. Abgeschlossen hat sie mit einer Masterarbeit, die sie in Ghana recherchierte und schrieb. Seit ihrer Studienzeit beschäftigt sie sich mit Afrika und hat mehrere afrikanische Länder bereist und daraus berichtet. (pd/tim)