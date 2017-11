Syndicom: Arbeitnehmende werden vergessen

Mit der Digitalisierung kommen umfassende Umwälzungen der Arbeitswelt und des Arbeitsmarktes auf die Gesellschaft zu. Deshalb brauche es eine grundlegende und konkrete Diskussion über die Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeitswelt, die die Arbeitnehmenden miteinschliesse, wie Syndicom in einer Mitteilung schreibt. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die Digitalisierung in der Schweiz mit sozialer Verantwortung geschehe. Dies sei sowohl bei der vom Bakom organisierten Konferenz «Digitale Schweiz», die am Montag stattfand, wie auch beim «Digitaltag» am Dienstag vergessen worden.

Syndicom präsentiert klare Vorstellungen, wie die heutigen Bestimmungen angepasst werden müssen, um die Chancen für die Wirtschaft und die Arbeitnehmenden zu nutzen. Konkret fordert Syndicom unter anderem: