RTR: Archive werden öffentlich zugänglich

nossaistorgia.ch heisst die neue digitale Plattform des rätoromanischen Radios und Fernsehens RTR, die historische Augenblicke der romanischen Schweiz und Graubündens dokumentiert. Vorbild ist die französischsprachige Version. RTR-Direktorin Ladina Heimgarnter sprach am Dienstag in Chur an der Vorstellung der neuen Plattform von einer «Herzensangelegenheit», die Archive der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Benutzer von nossaistorgia.ch können sich registrieren und Bilder, Filme, Videos, Tonbandaufnahmen sowie schriftliche Zeugnisse deponieren und sich mit anderen Interessierten austauschen. Die romanische Version der Plattform für Historisches basiert auf dem Vorbild notreHistoire.ch, das 2009 vom Westschweizer Radio und Fernsehen RTS etabliert wurde.

Die gleiche Plattform unterhält zudem das Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz RSI. (sda/eh)